CBF confirma amistoso da Seleção Brasileira contra a Alemanha em 2018 

Reencontro

A Seleção Brasileira comandada pelo técnico Tite vai reencontra a Alemanha no dia 27 de março de 2018. O amistoso, que ocorrerá no Estádio Olímpico de Berlim, foi confirmado nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol.

Esta será a primeira partida entre as duas equipes desde a semifinal da Copa do Mundo de 2014 que terminou com o placar de 7 a 1 para os alemães. De acordo com o Coordenador de Seleções, Edu Gaspar, será um teste importante visando o Mundial.

- Jogar contra uma seleção de alto nível, como a Alemanha, será uma prova fundamental para nossos atletas e comissão técnica. Ainda mais por se tratar de um jogo na casa do adversário e em um ano importantíssimo para nossa Seleção.

Pelas Eliminatórias, a Seleção ainda atuará em seis partidas, sendo a próxima diante do Uruguai, no próximo dia 23.

*RÁDIO GAÚCHA