CBF aumenta R$ 17 milhões na cota total da Copa do Brasil

A CBF anunciou às federações que a cota da Copa do Brasil ganhou um incremento de R$ 17 milhões, a serem divididos entre os clubes de forma proporcional aos valores já estabelecidos para cada fase. Com isso, o montante total de cotas para 2017 saltou de R$ 94,9 milhões para R$ 111,9 milhões. Segundo carta do presidente Marco Polo Del Nero, o acréscimo foi possível porque menos partidas estão sendo realizadas, já que as duas fases iniciais passaram a ser disputadas em jogo único.

Até as equipes já eliminadas vão ¿morder¿ uma fatia dos R$ 17 milhões. Na configuração anterior, o campeão já poderia faturar R$ 11,6 milhões. O aumento específico para cada fase não foi divulgado pela entidade. Vale lembrar que a partir do ano que vem o valor pago atualmente vai parecer irrisório, já que o campeão vai faturar até R$ 68,7 milhões.

