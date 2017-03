Cruzeiro perde para o Taubaté e tem invencibilidade de 25 jogos pela Superliga encerrada

Vôlei

O Funvic Taubaté jogou em casa, no ginásio Abaeté, e, diante de sua fanática torcida, foi o responsável pela primeira derrota do Sada Cruzeiro nesta edição da Superliga masculina de vôlei (a última havia sido em 9 de março de 2016, contra o Juiz de Fora). A equipe paulista enfrentou um time reserva do outro lado, com apenas o ponteiro Filipe como titular, e venceu por 3 sets a 0 (25/20, 25/21 e 26/24), em 1h31 de jogo válido pela décima rodada do returno.

O central Éder teve uma atuação destacada nesta noite e foi eleito, pela comissão técnica do seu time, como o melhor em quadra, sendo premiado com o Troféu VivaVôlei, programa de responsabilidade social da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) que atende crianças de 7 a 14 anos por meio de escolinhas de vôlei.

– Foi uma vitória muito importante. Precisávamos desse resultado para tentar seguir na busca pelo segundo lugar e agora dependemos só de nós mesmos no último jogo. Foi um passo muito importante para termos vantagem em uma eventual semifinal e o time está de parabéns, todos fizeram um bom jogo – opinou Éder.

O central ainda falou sobre enfrentar uma formação menos conhecida.

– Eles não vieram com o time principal, mas enfrentamos jogadores que não conhecíamos tanto, então, tivemos essa dificuldade de não ter tanto estudo do adversário. Hoje nem fiz uma das melhores atuações, mas todo o grupo está de parabéns pela vitória – concluiu Éder.

Outro destaque do Funvic Taubaté ficou por conta do oposto Wallace, que marcou 16 vezes e saiu de quadra como o maior pontuador da partida.

Pelo Sada Cruzeiro, o ponteiro Rodriguinho comentou sobre a questão experiência em relação aos dois times. ¿Os detalhes fizeram a diferença nesse jogo, que foi muito disputado, com o placar sempre apertado, mas, na hora de decidir, a experiência do time de Taubaté prevaleceu e eles erraram menos que a gente¿, disse Rodriguinho.

A última rodada da fase classificatória será realizada toda no mesmo dia e o mesmo horário: sábado (11.03), às 21h30. Neste momento, o Funvic Taubaté enfrentará o JF Vôlei (MG), na casa do adversário. O Sada Cruzeiro receberá o Vôlei Brasil Kirin (SP) em partida que será transmitida ao vivo pelo canal SporTV.

O JOGO

O Sada Cruzeiro abriu o placar do jogo. No bom saque de Pedrão, a equipe mineira abriu 4/2. O Funvic Taubaté buscou e empatou em 4/4. O equilíbrio se manteve em 8/8 e com dois pontos seguidos de saque de Raphael, o time da casa fez 10/8. Na sequência, com Éder bem no saque, o Taubaté fez 13/10 e Marcelo Mendez pediu tempo. A vantagem taubateana aumentou em 15/11. O Sada encostou em 15/16. No erro do adversário, o Funvic Taubaté fez 19/17. Com Wallace pela saída de rede, o time da casa marcou 21/18. No bloqueio de Otávio, 23/18. No final, melhor para o Funvic Taubaté: 25/20.

Assim como no set anterior, o Sada Cruzeiro abriu 4/2 logo no começo. O time mineiro ainda marcou 5/2 e Cezar Douglas pediu tempo. No ace de Éder, o Taubaté deixou tudo igual: 5/5. O jogo esteve igual novamente em 8/8. O grupo mineiro abriu dois de vantagem (10/8). No bloqueio, o Funvic Taubaté assumiu o comando do placar em 12/11. Os donos da casa passaram a ter dois de vantagem: 14/12. Wallace pontuou no ataque e fez 17/15 para o Taubaté. No erro do adversário, o Sada Cruzeiro empatou em 17/17. Com bom saque de Raphael, o Funvic marcou 20/18 e Mendez pediu tempo. Contando com erros do time paulista, o Sada chegou ao ponto de empate (20/20). O Funvic Taubaté cresceu na reta final e fechou em 25/21.

Exatamente como nos dois primeiros sets, o Sada Cruzeiro saiu na frente e fez 4/2. O grupo mineiro ainda abriu 6/3. O Funvic Taubaté reagiu e, no bloqueio, encostou em 5/6. O Sada voltou a abrir em 8/5 e teve dois de vantagem em 11/9 e em 14/12. O time da casa passou a pontuar mais e virou o jogo em 16/15. Neste momento, Marcelo Mendez parou o jogo com pedido de tempo. O Funvic Taubaté fez 19/17. Quando o marcador apontava 21/19, o time mineiro pediu mais um tempo. O Sada Cruzeiro buscou o placar e deixou tudo igual em 23/23. No final, melhor para o Funvic Taubaté, que, com ace de Otávio, fechou em 26/24.

*ZHESPORTES