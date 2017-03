Após goleada, Inter desembarca em Porto Alegre com duas horas de atraso

Jornada cansativa

O Inter desembarcou em Porto Alegre, nesta quinta-feira, com duas horas de atraso. A delegação que participou da goleada no Maranhão por 4 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, tinha previsão de chegada para as 18h55min no aeroporto Salgado Filho. No entanto, o mau tempo na Capital mudou os planos: o avião precisou pousar em Curitiba para só então poder chegar ao seu destino, pouco antes das 21h.



Na chegada, o grupo colorado aparentava tranquilidade - facilitada pela boa fase do time que já está há nove jogos sem perder. Não havia presença de torcedores identificados, apenas pessoas dispostas a tirar fotos com os atletas mais conhecidos.



Leia mais:

Brenner se consolida como o goleador do Inter no ano e tem média de gols superior à de Fred

Barcelona de Guayaquil anuncia contratação de atacante Ariel, do Inter

Inter apresenta parte do grupo principal de futebol feminino



Cansados pelo deslocamento do Maranhão ao Rio Grande do Sul, que durou cerca de 10 horas, alguns jogares passaram apressados. Outros, porém, foram cercados e praticamente não tiveram escolha a não ser atender aos fãs. Caso de Valdívia, ídolo de muitos jovens.



O próximo compromisso do Inter está marcado para domingo. No Alfredo Jaconi, a equipe de Antônio Carlos Zago enfrenta o Juventude, às 16h. Com sete pontos, o Colorado é sétimo colocado no Campeonato Gaúcho. Com um ponto a mais, os caxienses ocupam o quinto lugar.



*ZHESPORTES