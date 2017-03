Barcelona de Guayaquil anuncia contratação de atacante Ariel, do Inter

Centroavante

O Barcelona de Guayaquil anunciou em seu site que contratou o centroavante argentino Ariel, que estava no Inter. O jogador estava afastado do grupo principal colorado desde o início do ano e negociava sua saída do clube gaúcho.

O clube equatoriano enviou um médico ao Rio Grande do Sul para realizar os exames e assegurar a condição física do centroavante, que assinou contrato de três anos. Ele regressa ao Barcelona após passagens por futebol mexicano e brasileiro.

Segundo o clube, a chegada a Guayaquil será entre sábado e domingo. Ele disputará a Libertadores. O Barcelona está no Grupo 1, com Atlético Nacional-COL, Botafogo e Estudiantes-ARG.

