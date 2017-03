Brenner se consolida como o goleador do Inter no ano e tem média de gols superior à de Fred

Nasce um artilheiro

Brenner é a maior surpresa da temporada colorada até aqui. Com os dois gols que marcou na goleada de 4 a 1 sobre o Sampaio Corrêa o camisa 38 já soma nove gols em apenas seis partidas. A melhor média nacional, com 1,5 gol por jogo. Para se ter uma ideia da revolução promovida pelo Efeito Brenner no ataque colorado, o centroavante está somente sete gols atrás do artilheiro de Inter de 2016 inteiro, que foi Eduardo Sasha, com apenas 16 gols.

Nos últimos 10 anos no Beira-Rio, somente Brenner e Leandro Damião marcaram tantos gols pelo Inter em um começo de temporada — em 2011, Damião encerrou a temporada com 38 gols, o seu melhor ano no clube. No domingo, Brenner atuará pela primeira vez contra o seu ex-clube, quando o Inter enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Leia mais:

Brenner comemora grande fase: "Sempre soube do meu potencial"

Jogadores valorizam entrosamento colorado após vitória na Copa do Brasil

Cotação ZH: D'Alessandro é o melhor em campo contra o Sampaio Corrêa



— O que mais gosto no Brenner é que ele faz gol de qualquer jeito. Tem um grande domínio na área. Não existe gol feio, feio é não fazer o gol. Gol de bunda ou de bicicleta vale igual — comenta Dadá Maravilha, goleador do Brasileirão de 1976 pelo Inter. — Começar o ano marcando gols faz com que o centroavante pegue confiança e passe a ser ainda mais respeitado pelos adversários — acrescenta Dadá.

Recém-contratado pelo Inter, o atacante da Ponte Preta William Pottker tem cinco gols em nove partidas. Desembarcará no Beira-Rio ao final do Campeonato Paulista. Brenner, um dos raros acertos da gestão passada, porém, começa a se consolidar na função.

— Independentemente da competição, o negócio do atacante é empilhar gols já na largada do ano — ensina Christian, um dos maiores artilheiros da história do Inter, com 98 gols. — O Inter vem de um ano difícil e tudo o que a torcida precisa agora é ter uma referência, como o Brenner, para ter confiança no time — afirma o ex-camisa 9.

Ao ver o entrosamento de Nico López e de Brenner, Christian chega a referir as tabelas dele com Fabiano, ao final dos anos 90:

— Brenner está bem assistido com Nico. E com D'Alessandro lançando. Estes últimos gols do Brenner são gols de um cara confiante, que está sem medo algum para arriscar.

Christian, autor de 23 gols no Brasileirão de 1997, lembra ainda que, ao retornar para o Inter, em meio à temporada 1996, precisou de seis meses até se readaptar. O mesmo ocorreu com Brenner, que foi contratado lesionado ao Juventude (uma tendionopatia, inflamação, no adutor direito), em 2016.

— Brenner teve uma excelente recuperação com os médicos e fisioterapeutas do Inter. Se dedicou muito à pré-temporada e, sobretudo, tem uma relação de confiança com Zago e a comissão técnica, com quem havia trabalhado no Juventude. Brenner já conhecia o modelo de jogo de Zago, ao contrário do ano passado, quando passou por diversos treinadores — diz o coordenador de preparação física do Inter, Élio Carravetta.

O repentino sucesso no Beira-Rio parece ter pego até mesmo Brenner de surpresa.

— Esperava estar ajudando o Inter. Um gol por partida ou 10 jogos e seis gols, algo assim. Mas não posso reclamar. Enquanto os gols estiverem saindo está bom — brinca Brenner. — No ano passado, fiquei três, quatro meses tratando uma lesão. Depois, fui jogar em Fortaleza e, sem ritmo de jogo, é complicado. Fiquei para o fim da fila, até mais do que o fim, porque desci para o time B. Com a chegada do Zago, sabia que teria novas oportunidades — finaliza o artilheiro do Inter na temporada.





Os goleadores do Inter nos primeiros jogos da última década

2007

Christian — 3 gols em 6 jogos

2008

Iarley — 3 gols em 6 jogos

2009

Taison — 4 gols em 6 jogos

2010

Alecsandro — 5 gols em 6 jogos

2011

Leandro Damião — 9 gols em 6 jogos

2012

Leandro Damião — 5 gols em 6 jogos

2013

Diego Forlán — 6 gols em 6 jogos

2014

Rafael Moura — 5 gols em 6 jogos

2015

Eduardo Sasha — 4 gols em 6 jogos

2016

Eduardo Sasha — 3 gols em 6 jogos

2017

Brenner — 9 gols em 6 jogos





Alguns goleadores do Brasil na temporada

Leo Gamalho (Goiás)

11 gols em 10 jogos

Média de 1,1 gol por jogo





Fred (Atlético-MG)

10 gols em 8 jogos

Média de 1,25 gol por jogo





Brenner (Inter)

9 gols em 6 jogos

Média de 1,5 gol por jogo





Henrique Dourado (Fluminense)

8 gols em 9 jogos

Média de 0,88 gol por jogo





Paolo Guerrero (Flamengo)

7 gols em 9 jogos

Média de 0,77 gol por jogo





Gilberto (São Paulo)

6 gols em 6 jogos

Média de 1 gol por jogo





Rafael Sobis (Cruzeiro)

6 gols em 8 jogos



Média de 0,75 gol por jogo





William Pottker (Ponte Preta)

5 gols em 9 jogos

Média de 0,55 gol por jogo





Bolaños (Grêmio)

4 gols em 7 jogos*

Média de 0,57 gol por jogo

* Sem contar a partida entre Zamora x Grêmio, nessa quinta-feira

*ZHESPORTES