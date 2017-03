Sem Bolãnos, Equador recebe a Colômbia em confronto direto pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Futebol

Nesta terça-feira, a Colômbia volta a campo em partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e desta vez faz confronto direto contra o Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa. A bola começa a rola às 18h (de Brasília). Os equatorianos não terão Miller Bolaños. O jogador gremista recebeu amarelo na derrota para o Paraguai por 2 a 1 na última rodada das Eliminatórias e está suspenso.



Na tabela da competição, os visitantes estão em quarto lugar na tabela, com 21 pontos, conquistando até agora a última vaga direta para o Mundial. Já os donos da casa vem logo atrás, em quinto, com 20 pontos, indo para a repescagem atualmente.



Na última quinta-feira, os colombianos venceram a Bolívia por 1 a 0, com um gol do astro James Rodríguez. O meia, porém, vive fase conturbada e não brilhou. Ele perdeu um pênalti, mas aproveitou o rebote na jogada e mandou para a rede.



– Sabemos que as duas equipes precisam do resultado e devemos ir para lá com essa mentalidade e buscar os três pontos. Precisamos estar bem preparados, nos organizar na defesa como temos trabalhado. Sabemos que são jogadores rápidos e fortes, precisamos ir contra isso – analisou Cuadrado.



Já os equatorianos vem de uma derrota por 2 a 1 para o Paraguai, fora de casa. Apesar do ímpeto e de ser melhor em campo, a equipe do técnico Gustavo Quinteros pagou caro pelos erros que cometeu e perdeu, caindo duas posições na tabela de classificação. A seleção não poderá contar com o atacante Fidel Martínez, que acabou cortado do grupo por lesão.

