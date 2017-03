Southgate dá sequência à reconstrução da seleção inglesa

Amistoso em Dortmund

Gareth Southgate tem a missão de recuperar o prestígio da Inglaterra no cenário mundial

Gareth Southgate tem a missão de recuperar o prestígio da Inglaterra no cenário mundial Foto: Patrik STOLLARZ / AFP

Após um bom início no comando da seleção inglesa, Gareth Southgate tem como ambição confirmar os bons resultados e dar sequência à restauração de uma potência do futebol em decadência, nesta quarta-feira, a partir das 16h45min, em amistoso contra a Alemanha, em Dortmund.

Duas vitórias contra Malta (2x0) e Escócia (3x0) e empates com Eslovênia (0x0) e Espanha (2x2) mostraram uma Inglaterra fortalecida desde a chegada do técnico.

Leia mais:

Com Firmino na vaga de Jesus, Tite define Seleção para encarar Uruguai

Copa sem Messi? Pressionada, Argentina encara o Chile pelas Eliminatórias

Alemanha enfrenta a Inglaterra sem Draxler, Ozil e Neuer

Nomeado interinamente para o cargo em setembro do ano passado, durante a confusão que resultou na demissão de Sam Allardyce, flagrado explicando como burlar as regras de transferência, Southgate, ex-zagueiro da seleção (46 anos), fará contra a Alemanha sua primeira partida como técnico oficial da Inglaterra.



Após quatro partidas, com direito a um jogo surpreendentemente vistoso diante da Espanha em novembro, Southgate precisa terminar os ajustes na seleção inglesa, já de olho na Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem.

Mais importante, porém, é a necessidade de reerguer uma potência do futebol decadente, entre escândalos e resultados medíocres, como a eliminação nas oitavas de final da Eurocopa 2016 diante da modesta Islândia.

Encarregado de juntar os cacos, o técnico conseguiu dar vida nova à equipe, apostando em um futebol rápido e ofensivo.

— Quando você está no cargo interinamente, você sempre pensa: será que tomo decisões pensando no futuro ou me contento em ganhar pontos logo? De agora em diante, temos a oportunidade de instaurar coisas que acho importantes. Temos uma visão bastante clara de como queremos trabalhar a longo prazo como grupo. Os últimos meses foram consagrados a colocar isso em prática — explicou Southgate.

"Não sou um romântico"

— É meu trabalho analisar o que não deu certo e em seguida mostrar o caminho — garantiu o ex-técnico da sub-21 da Inglaterra. — Acho que temos que ser muito claros em relação a isso. Não sou um romântico. Estou focado em ganhar.

Na segunda-feira, em St. George Park, centro de treinamento da Inglaterra, Southgate passou seu recado aos convocados ao mostrar o pênalti decisivo que desperdiçou na semifinal da Euro 1996, contra a Alemanha.

— A mensagem foi poderosa — afirmou James Ward-Prowse, convocado pela primeira vez para a seleção principal ao lado do colega de Southampton Nathan Redmond. — Os menores de 21 anos já haviam recebido esse mensagem, sobre os altos e baixos de uma carreira e as ambições que ele tem para nós — revelou o meia dos Saints.

— Acredito que queremos ser os melhores do mundo — completou o atleta, de 22 anos. — Se você quer ganhar uma grande competição, é preciso se tornar uma dessas equipes".

Para isso, será preciso confirmar a recuperação da equipe no amistoso contra a Alemanha e superar a Lituânia no domingo, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

A Inglaterra tem como objetivo terminar na primeira colocação de seu grupo. É o mínimo que a equipe pode fazer para devolver a confiança a um país cansado de se decepcionar a cada grande evento do futebol mundial.

*AFP