Clássico 412

Fique por dentro do serviço do Gre-Nal deste sábado, que ocorrerá na Arena do Grêmio, a partir das 18h30min. Confira os acessos ao estádio, torcida mista, torcida visitante e trânsito — além de estatísticas sobre a história do clássico, que chega a sua 412ª edição, pela sexta rodada do Gauchão, Este pode, inclusive, ser o único clássico da temporada 2017.



Leia mais:

Confira 7 coisas que você precisa saber sobre o Gre-Nal





*ZHESPORTES