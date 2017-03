VÍDEO: alegretenses seguem a Seleção para apoiar assistente de Tite

Amizade

Tão logo a comissão técnica da Seleção Brasileira foi definida com troca de Dunga por Tite, o comerciante alegretense Hamud Maruf tomou uma decisão: acompanhar in loco as partidas para prestigiar o conterrâneo e amigo de infância Cleber Xavier, assistente técnico da equipe.



Assim fez e, segundo ele, seguirá fazendo — uma vez que se julga "pé-quente" nos 100% de aproveitamento desde a troca no comando da Seleção.

Acompanhado do irmão Ibrahim, do filho e do sobrinho, Hamud está em Montevideu e já elaborou o roteiro para ir a São Paulo na terça-feira para o jogo contra o Paraguai.

— Vou de ônibus para Rivera, faço baldeação até o Alegrete e, na segunda, vou para Porto Alegre. Daí tem que ser de avião, né? — brinca com sua epopeia.



Com o amigo Cleber, Hamud viabilizou os ingressos para a partida em Montevideu e não esconde que já está se planejando para estar na Rússia.

