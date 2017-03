Xabi Alonso anuncia aposentadoria aos 35 anos

Adeus

Aos 35 anos e com dois títulos da Liga dos Campeões na carreira, Xabi Alonso anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria ao fim da temporada europeia. O volante pendura as chuteiras vestindo a camisa do Bayern de Munique, por onde conquistou duas vezes o campeonato alemão.

— Não foi uma decisão fácil, mas eu penso que é o momento certo. Eu sempre quis parar mais cedo do que tarde demais. Eu me sinto bem, mas creio ser o momento certo — disse o espanhol à Bayern TV.

O adeus dos gramados acontece no fim desta temporada, como a imprensa europeia já havia noticiado no início do ano. Com a mesma mensagem nas redes sociais, Xabi Alonso escreveu: "Vivi isso. Amei isso. Adeus, jogo bonito".



Lived it. Loved it.



Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ — Xabi Alonso (@XabiAlonso) March 9, 2017

Revelado pela Real Sociedad, o volante ganhou a Liga dos Campeões com o Liverpool em 2005 e repetiu a dose com o Real nove anos depois. Além disso, conquistou uma Copa da Inglaterra, um Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei, dois Campeonatos Alemães e uma Copa da Alemanha. Pela Espanha, é um dos expoentes da geração campeã mundial em 2010 e bicampeã da Eurocopa (2008 e 2012). Aposentou-se da seleção há três anos.