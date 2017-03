Mourinho critica gramado russo: "Esperava algo mais jogável"

Pela Liga Europa

Um dos favoritos ao título da Liga Europa, o Manchester United volta a campo nesta quinta-feira para visitar o Rostov, da Rússia. O confronto, que será válido pelas oitavas de final do torneio, traz um fator polêmico: as condições do gramado do Estádio Olimp 2.

Em entrevista, José Mourinho criticou duramente o piso, que chegou a ser ironizado. Ele ainda afirmou que estava à espera de "alguma coisa mais jogável".

— É difícil, para mim, acreditar que vamos ter que jogar amanhã (quinta-feira). Eu sei que temos, mas eu acho difícil acreditar que vamos jogar neste gramado, se é que você pode chamar de gramado. Eu não sei que time vou escolher para jogar, realmente. Eu agora tenho muito o que pensar porque estava esperando alguma coisa "mais jogável" — disse.

Mourinho também revelou que atentou a um "cavalheiro" da Uefa sobre o gramado, porém o mesmo garantiu que os jogadores estarão seguros. Antes, o treinador lembrou que uma forte chuva em Pequim, durante a pré-temporada em julho de 2016, prejudicou o terreno e, com isso, o amistoso diante do Manchester City foi cancelado.

— Em um gramado muito similar a esse durante o verão na China, nós e o Manchester City decidimos não jogar, mas parece que agora temos que jogar. Eu não tive contato com ninguém até agora. Eu só tive um breve contato com um senhor da Uefa quando eu estava olhando o gramado. Quando disse a ele sobre minhas preocupações, este cavalheiro só me disse que os jogadores estão seguros. Se algo acontecer, não tem problema — completou.

O jogo de volta será na semana que vem, em Old Trafford.