Sergio Ramos tem dia de artilheiro, e Real volta a ganhar do Napoli 

Sergio Ramos salvou mais uma vez o Real Madrid na Liga dos Campeões. Após um primeiro tempo sofrível da equipe, o zagueiro fez um gol e ainda marcou outro que a arbitragem marcou como contra de Mertens na vitória por 3 a 1 sobre o Napoli, no San Paolo, garantindo a classificação para as quartas de final da competição. Morata, nos acréscimos, completou o marcador. O atacante belga fez também a favor para o time do sul da Itália.

A primeira etapa do Real Madrid foi daquelas para se esquecer. O Napoli pressionou a saída de bola, criou as melhores chances e saiu com a vitória parcial por 1 a 0. E ficou barato. Mas os Merengues voltaram mais atentos e contaram com Sergio Ramos para virar o marcador. Morata ainda fez no fim, repetindo o placar da partida de ida.

O JOGO

O Napoli não deu a menor chance ao Real Madrid no primeiro tempo. Os Merengues tinham muita dificuldade de sair para o jogo e aparentavam estar apavorados, o que facilitava a retomada da posse de bola do time italiano. Apesar do domínio total, a equipe anfitriã só assustava em chutes de longe.

O Real conseguiu segurar um pouco a pressão inicial e chegou a ter uma boa chance com Bale. Mas a bola seguia nos pés do Napoli, e a troca de passes no campo ofensivo deu resultado aos 24 minutos, quando Koulibaly saiu jogando bem, rolou pra Hamsik, que deixou para Mertens bater cruzado, sem chances para Navas.

A primeira chance clara de gol do Real saiu com quase 30 minutos. Cristiano Ronaldo recebeu dentro da área, tirou Reina, mas chutou na trave. Mas foi a única. A pressão do Napoli seguiu intensa. Mertens mandou no poste, Hamsik perdeu boa oportunidades. Navas também foi exigido e salvou os espanhóis.

Em dois minutos do segundo tempo, o Real Madrid criou mais do que em toda a primeira etapa. A recompensa para uma postura mais atenta e ofensiva saiu aos seis, quando Kroos bateu escanteio e Sergio Ramos, sempre ele, tocou de cabeça para o fundo das redes.

Se com a bola nos pés a atuação do Real Madrid estava sofrível, a equipe apelou para as jogadas aéreas. Em outra cobrança de escanteio, Kroos colocou novamente na cabeça de Sergio Ramos. No caminho, a bola bateu em Mertens e enganou Reina. Era a virada merengue.

Precisando de quatro gols, o Napoli foi para cima do Real, em busca do "milagre". O rápido ataque do time italiano teve boas chances para empatar. Os minutos foram se passando e a torcida ficou cada vez mais desanimada. E afetou o time italiano em campo. No fim, Cristiano Ronaldo teve mais uma chance, mas Reina pegou. No rebote, Morata decretou a classificação espanhola.

