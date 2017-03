Xavi revela objetivo de treinar o Barcelona após encerrar a carreira

Futebol

Depois de 17 anos atuando com a camisa do Barcelona, o meia Xavi pretende voltar ao clube que o projetou. Em entrevista ao jornal "L'Équipe", o ex-camisa 6 blaugrana revelou a vontade de retornar como treinador após se aposentar no Al Sadd, do Qatar, com quem renovou contrato recentemente até 2018.



Xavi afirmou que pretende seguir o caminho trilhado por Pep Guardiola e Luis Enrique, que viraram treinadores do Barcelona após passagem atuando pelo clube.

Leia mais:

Barcelona terá de fazer história para passar pelo PSG na Liga dos Campeões

Espanha volta a estar de acordo com código mundial antidoping

Rodada decisiva para os gaúchos na Superliga masculina



– Meu objetivo é ser treinador no Barcelona. Nunca se sabe o que pode acontecer e não depende só de mim. Depende do que você é capaz, da situação, do momento, das circunstâncias. Mas é meu objetivo, o que eu quero fazer. É uma certeza que quero trabalhar para o Barcelona – disse Xavi.



Apesar de ter 37 anos, Xavi renovou com o Al Sadd em fevereiro até 2018. Nesta temporada, o jogador vem tendo boa participação em campo, com nove gols e 14 assistências, em 23 jogos. O seu time é o vice-líder do campeonato local.



Até o momento, Xavi detém o recorde de partidas com a camisa do Barcelona: 767. Ele faturou oito títulos espanhóis, três Copas do Rei, quatro Liga das Campeões e dois Mundiais de Clubes.



*LANCEPRESS