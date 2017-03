Rodada decisiva para os gaúchos na Superliga masculina

Vôlei

Apenas uma equipe gaúcha estará nas quartas de final da Superliga masculina de vôlei. Neste quarta-feira, Bento Vôlei/Isabela e Lebes/Gedore/Canoas entram em quadra fora de casa pela penúltima rodada da competição.

Basta ao time do técnico Marcelo Fronckowiak uma vitória sobre o Minas Tênis Clube, às 20h, para garantir vaga os playoffs. Já o Bento Vôlei/Isabela precisa vencer o Copel Telecom/Maringá e torcer para um tropeço do Lebes/Gedore/Canoas para chegar vivo à última rodada, quando as equipes gaúchas se enfrentam na Região Metropolitana de Porto Alegre.



O Bento Vôlei/Isabela chega ao confronto após duas grandes vitórias contra o Juiz de Fora e Caramuru/Vôlei Castro, ambas por 3x0. Nos dois confrontos, destacaram-se a garra e a atitude da equipe durante todos os sets. Já o Lebes/Gedore/Canoas vem de duas vitórias consecutivas na competição (contra Caramuru/Castro e Copel Telecom/Maringá).

