De volta ao time titular, maior pontuador do Canoas projeta semana decisiva na Superliga

Vôlei

Um dos principais nomes do Lebes/Gedore/Canoas desde o início da Superliga, Gabriel voltou com tudo após duas rodadas fora do time titular. Na vitória da equipe gaúcha contra o São Bernardo Vôlei por 3 sets a 1, o ponta foi responsável por 14 pontos e voltou a figurar nas listas de maiores pontuadores e melhores sacadores da competição. Em uma semana importante, com dois jogos decisivos para a classificação à próxima fase, Gabriel volta a um trunfo para o técnico Marcelo Fronckowiak.

Leia mais:

Times gaúchos vencem fora de casa na nona rodada do returno da Superliga

Aos 41 anos, Ricardinho é levantador, capitão e presidente do Maringá

Larissa e Talita garantem o tricampeonato do Circuito Brasileiro



– Tive números muito bons na última partida, voltei a pontuar no saque, em um jogo de extrema importância para nós. Conseguir render bem em todos os fundamentos é um ótimo sinal, de que o trabalho está dando resultado e estou colhendo os frutos. Que eu consiga seguir assim, evoluindo – destacou o ponteiro de 23 anos.



Após a derrota contra o JF Vôlei na metade de fevereiro, Gabriel ficou de fora de alguns treinamentos em função de uma inflamação na garganta. Debilitado e ainda em recuperação, deu espaço para o ponta Composto no time titular. Depois disso, pouco conseguiu ajudar a equipe nos jogos contra Caramuru/Castro e Copel Telecom Maringá Vôlei. Segundo ele, a parada durante o carnaval foi fundamental para recuperar as forças



– Eu não estava rendendo o que o time precisava. Felizmente nosso grupo mostrou força e conquistamos duas vitórias nas partidas que não saí jogando. Para mim, os quatro dias de folga durante o carnaval ajudaram bastante neste processo de recuperação. Pude ir para casa, ficar perto da minha família e isso foi revigorante. A Superliga é desgastante, portanto uma folga assim pode fazer a diferença – avaliou.



Gabriel e seus companheiros têm mais dois jogos para garantir a classificação para os playoffs. Nesta quarta-feira, o Lebes/Gedore/Canoas enfrenta o Minas Tênis Clube fora de casa. Uma vitória por 3x0 ou 3x1 assegura a vaga nos playoffs. Em caso de derrota ou vitória por 3x2, o Canoas depende de um tropeço do Bento Vôlei para se garantir no G8. Na última rodada, o desafio é justamente contra o Bento Vôlei, que também pode chegar vivo na disputa pela última vaga.



– Só dependemos das nossas forças para garantir a classificação. Posso garantir que nosso grupo está mais forte que nunca e vai lutar muito por essa vaga. São partidas decisivas, e nossa equipe tem se superado em jogos grandes.



*ZHESPORTES