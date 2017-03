Guardiola se queixa dos altos preços de jogadores ingleses

Mercado inflacionado

Treinador espanhol afirmou que gosta de trabalhar com jogadores locais por "sentimento especial pelo time" Foto: SCOTT HEPPELL / AFP

O espanhol Pep Guardiola afirmou que, para reforçar o Manchester City para a próxima temporada, vai ter de buscar jogadores em outras ligas. A razão é o alto valor dos atletas da Premier League.

Desde que chegou ao City em julho de 2016, Guardiola contratou oito jogadores, sendo apenas um deles inglês, o que confirma as dificuldades de fechar com atletas da primeira divisão inglesa.

O zagueiro John Stones saiu do Everton rumo a Manchester por 47,5 milhões de libras, valor muito superior à contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que chegou ao clube por 27 milhões de libras.

— As pessoas não acreditam em mim. Gostaria de jogar apenas com jogadores ingleses, mas são muito caros — lamentou Pep.

O técnico catalão lembrou seu tempos no Camp Nou:

— Quando eu estava no Barcelona eu gostava de montar o time com jogadores locais, porque têm um sentimento especial pelo time. Às vezes isso não é possível, mas eu gostaria de jogar com eles. Mercado é o mercado.

Antes de chegar à Inglaterra, Pep treinou o Bayern de Munique por três temporadas.

— É por isso que o clube trabalha na base durante tanto tempo, pensando nos próximos anos. Com ou sem minha presença. Espero que com. Gostaria de continuar trabalhando com quatro ou cinco jogadores que cresceram e jogaram nas categorias de base.

Os Citizens ocupam a terceira colocação do Inglês e podem diminuir para oito pontos a diferença em relação ao líder Chelsea, caso vençam a partida.

— É óbvio que eu preferia estar no lugar do Chelsea. Você acha que quem é líder tem mais pressão? Vem aqui e senta no meu lugar. Você vai saber o que é pressão — cutucou um dos jornalistas.

*AFP