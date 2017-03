De Messi a Kane: quem são os artilheiros dos campeonatos europeus

Só tem goleador!

Os campeonatos nacionais da Europa já estão no segundo turno. Tempo suficiente para os principais artilheiros do Velho Continente empilharem gols em busca da Chuteira de Ouro.



Concedido ao goleador da Europa, levando em conta apenas os gols nos campeonatos nacionais, o prêmio é costumeiramente entregue a craques. Da temporada 2009/2010 para cá, apenas três foram os vencedores: Suárez, Cristiano Ronaldo e Messi. Confira abaixo como está a disputa atual:



Foto: GERARD JULIEN / AFP

Lionel Messi (Barcelona)

Gols no Espanhol: 23

81 minutos para marcar um gol no campeonato



Messi é Messi. Dispensa apresentações. Então, vamos aos números atualizados: nesta temporada, tem 40 gols em 40 jogos. No Campeonato Espanhol, 23 gols - média de 81 minutos necessários para balançar a rede adversária. Resultado: lidera o prêmio Chuteira de Ouro com 46 pontos.



Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Andrea Belotti (Torino)

Gols no Italiano: 22

95 minutos para marcar um gol no campeonato



O britânico Daily Mirror afirma que o Manchester City prepara uma proposta de cerca de R$ 329 milhões pelo jogador de 23 anos. Revelado pelo AlbinoLeffe, o atacante do Torino tem 22 gols no Campeonato Italiano. Assim, já tem 10 a mais do que na edição passada e está a apenas dois pontos - um gol - de Messi na disputa pela Chuteira de Ouro.



Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Gols no Inglês: 21

88 minutos para marcar um gol no campeonato



Antes de virar um astro no futebol alemão, Aubameyang esnobou as seleções da França, Itália e Espanha - países onde, respectivamente, veio ao mundo, cresceu e nasceu sua mãe. Optou pelo Gabão - país do seu pai. Optou, também, por defender o Borussia Dortmund em 2013. E desde então não decepciona. Na temporada 2013/2014 da Bundesliga, o Campeonato Alemão, Aubameyang marcou 13 vezes. Na seguinte, fez 16 gols. Na última, 25, terminando como vice-artilheiro atrás apenas do polonês Lewandowski, do Bayern de Munique. Mas, desta vez, finalmente é Aubameyang quem lidera a artilharia no país: tem 21 gols, contra 19 do rival.



Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Edinson Cavani (PSG)

Gols no Francês: 27

77 minutos para marcar um gol no campeonato



Dos principais artilheiros da Europa, ninguém é tão eficiente quanto Cavani. O uruguaio precisa apenas 77 minutos para marcar um gol no Campeonato Francês: tem 27, no total. Ocorre que o peso dos gols marcados na França é inferior: 1,5 por gol. Assim, apesar de tudo que já fez, soma 40,50 pontos na corrida pela Chuteira de Ouro. Aubameyang, que tem seis gols a menos no Campeonato Alemão, está à frente com 42 pontos (cada bola na rede na Bundesliga tem peso 2).



Foto: OLLY GREENWOOD / AFP

Harry Kane (Tottenham)

Gols no Inglês: 19

100 minutos para marcar um gol no campeonato



Para quem não acompanha o futebol internacional, Kane pode ser desconhecido. Mas não é de hoje que o londrino de 23 anos ganhou fama de artilheiro. Na temporada 2014/2015, o atacante ficou atrás apenas de Agüero na artilharia da Premier League, quando balançou a rede 21 vezes. Depois, não teve para ninguém. No último Campeonato Inglês, marcou 25 gols e deve superar esse número na temporada em vigor.



Como está a corrida pela Chuteira de Ouro*:



1º - Messi (Barcelona), 23 gols, 46 pontos

2º - Belotti (Torino), 22 gols, 44 pontos

3º - Aubameyang (Borussia Dortmund), 21 gols, 42 pontos

4º - Cavani (PSG), 27 gols, 40,50 pontos**

5º - Suárez (Barcelona), 20 gols, 40 pontos

6º - Kane (Tottenham), 19 gols, 38 pontos



(*) Cristiano Ronaldo aparece em 10º na lista, com "apenas" 18 gols, mas o Real Madrid tem um jogo a menos do que o Barcelona no Campeonato Espanhol.



(**) Enquanto os gols na Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra valem 2 pontos cada, na França o peso é menor: 1,5.

