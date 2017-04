Estreia de Rafael dos Anjos nos meio-médios será contra Saffiedine

Na Ásia

O brasileiro Rafael dos Anjos, ex-campeão dos leves, já tem data e adversário definidos para estrear entre os meio-médios. No dia 17 de junho, em Cingapura, o lutador enfrentará o belga Tarec Saffiedine no UFC Fight Night 111.

Rafael dos Anjos tinha a preferência por lutar no UFC 212, no Rio de Janeiro, mas não teve o pedido atendido pelo Ultimate. O brasileiro tem 25 vitórias e nove derrotas na carreira. Depois de conquistar o cinturão dos leves contra Anthony Pettis e defender o título diante de Donald Cerrone, RDA sofreu duas derrotas consecutivas, para Eddie Alvarez e Tony Ferguson, e optou por subir de categoria.



Tarec Saffiedine está no UFC desde 2014. Ele estreou com vitória sobre Hyun Gyu Lim, mas sofreu três derrotas nas últimas quatro lutas — para Rory MacDonald, Rick Story e Dong Hyun Kim. Sua última vitória foi em janeiro do ano passado, quando derrotou Jake Ellenberger por decisão.