Federer derrota Nadal e é campeão do Masters 1000 de Miami

O suíço Roger Federer, número 6 do mundo, derrotou neste domingo o espanhol Rafael Nadal, 7º do ranking, conquistando pela terceiro vez na carreira o Masters 1000 de Miami. Federer superou em dois sets, parciais de 6-3, 6-4, a Nadal, derrotado na final do torneio na Flórida pela quinta vez.

Com a vitória, Federer levou para a casa o prêmio de 1.175.505 dólares e 1.000 pontos para o ranking, enquanto Nadal somou 573.680 dólares e 600 pontos.

Nesta segunda-feira, Federer aparecerá na quarta colocação do ranking ATP, enquanto Nadal será o 5º melhor tenista do circuito.

Para Federer, este foi o 91º título na carreira, dos quais 26 são de torneios da categoria Masters 1000, a segunda mais importante do circuito da ATP.



O suíço precisou de duas quebras de saque para vencer a partida. No nono game do segundo set, Federer conseguiu a quebra de saque que o colocou em vantagem por 5-4 no placar, ficando à beira da vitória, o que alcançou no game seguinte ao confirmar seu serviço.

No primeiro set, a quebra do saque de Nadal veio quando Federer vencia por 4-3. Na sequência, o suíço fechou a parcial com excelentes golpes de direita, sua melhor arma neste domingo.

