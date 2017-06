Após nocaute, José Aldo recebe suspensão médica de 45 dias

Período

A CABMMA (Comissão Atlética Brasileira de MMA) divulgou as suspensões médicas aplicadas aos lutadores que se apresentaram no UFC 212, no Rio de Janeiro, no último sábado (3). José Aldo, que acabou derrotado por Max Holloway, recebeu um gancho de 45 dias sem lutar após avaliação médica depois de sua derrota por nocaute contra o novo campeão absoluto dos penas.

Aldo não foi o lutador com a maior suspensão médica. Johnny Eduardo e Jim Wallhead, ambos derrotados no evento, receberam um gancho de 180 dias sem lutar. O brasileiro, que foi nocauteado por Matthew Lopez, tem uma suspeita de fratura no pé direito e só poderá ser liberado por um ortopedista. Já Wallhead, que foi finalizado por Luan Chagas, precisa da liberação de um oftalmologista. Se liberado, sua suspensão cai de 180 para 45 dias.

Outros astros do UFC Rio como Vitor Belfort, Claudia Gadelha e Max Holloway receberam suspensões médicas leves de apenas duas semanas sem lutar.