Técnico despista sobre futuro de José Aldo: "Tem que botar a cabeça no travesseiro"

Pela segunda vez em dois anos, José Aldo perdeu o cinturão dos penas. No último sábado (3), o brasileiro foi derrotado por Max Holloway na luta principal do UFC 212 e ficou sem o título de sua categoria. Agora, não se sabe o que fará nos próximos passos — manutenção entre os penas, ida para os leves ou até a aposentadoria são especulados.

Em entrevista ao Canal Combate, o técnico de Aldo, Dedé Pederneiras, disse que nenhuma decisão foi tomada.

— Tem que botar a cabeça no travesseiro e relaxar, porque não dá pro atleta tomar nenhuma decisão depois de uma derrota dessas. Nunca sai coisa boa. Ele vai jogar o futevôlei dele e relaxar. Depois a gente conversa. Vai entrar de férias e relaxar. Na verdade, o Aldo tem uma cabeça muito boa. Teve a derrota do McGregor e, logo depois, teve uma disputa de cinturão com o Frankie, foi lá e correspondeu. Quando tiver com a cabeça boa, volta pra vencer — disse o treinador.

Apesar disso, Pederneiras fez uma projeção da categoria dos penas — e indicou que Aldo tem chances reais de voltar a disputar o cinturão em breve.

— O Max (Holloway) conseguiu um feito bem grande pra categoria, que é vencer um atleta que está aí há muito tempo, campeão do UFC, e acredito que a próxima luta dele vai ser contra o Frankie Edgar. Se o Frankie ganhar, o Aldo está de volta na disputa do cinturão, até porque já venceu duas vezes — concluiu.

José Aldo tem 26 vitórias e três derrotas no MMA — mas vem de duas derrotas nas últimas três lutas. O amazonense de 30 anos luta pelo UFC desde 2011.