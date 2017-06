Medina, Mineirinho e Ítalo Ferreira avançam ao round 3 em Fiji

Mundial de Surfe

O primeiro dia da etapa de Fiji, do Circuito Mundial de Surfe, foi favorável para os três últimos campeões mundiais: os brasileiros Gabriel Medina e Adriano de Souza, e o havaiano John John Florence. Com boas condições na praia de Tavarua, o evento começou com altas ondas neste sábado (03). Porém, a partir da sexta bateria do masculino, uma frente fria acompanhada de chuva deixou o mar instável.



O potiguar Ítalo Ferreira retornou às competições com o pé direito. Disputando a primeira bateria do dia, o brasileiro somou 11,43 pontos, superando o americano Kolohe Andino (11,00) e o francês Joan Duru (3,94). Com o resultado Italo avançou diretamente à terceira fase da competição. O surfista sofreu uma lesão no tornozelo direito enquanto se preparava para Margaret River e não participou das três últimas etapas do mundial.



O segundo classificado do dia foi Adriano de Souza, o Mineirinho. Em bateria contra o compatriota Bino Lopes (que substitui Caio Ibelli) e o americano Kanoa Igarashi, o brasileiro não ficou com a melhor nota da bateria porém fez a melhor média: 10,83 pontos. Kanoa foi o segundo, com 7,43 e Bino somou apenas 3,30.



John John Florence líder do ranking mundial Foto: Ed Sloane / WSL

A partir da sexta bateria, uma frente fria que deixou as ondas mais mexidas passou a fazer companhia para os surfistas. Porém, nem ela conseguiu atrapalhar o havaiano John John Florence, que somou 14,84 pontos e garantiu presença no round 3. O atual campeão mundial, mandou o local Tevita Gukilau (10,17) e o australiano Josh Keer (8,33) para a repescagem. Assim como Jadson André, que fez uma leitura errada quando tinha a prioridade e acabou superado pelo português Frederico Moraes na sétima bateria do dia.



Gabriel Medina protagonizou, ao lado de Wiggolly Dantas, o segundo confronto verde e amarelo da etapa. Com uma boa escolha de ondas, o campeão mundial de 2014 somou 12,00 pontos e agora segue direto para a terceira fase. Já o americano Nat Young e Guigui irão para a repescagem.



Os dois últimos brasileiros a entrarem na água foram Ian Gouveia e Miguel Pupo. Com o mar em melhores condições, Ian Gouveia não conseguiu superar o australiano Connor O'Leary e disputará a repescagem. Já Miguel Pupo fez uma bateria excelente, mas foi superado pelo taitiano Michel Bourez, que somou 18,70 pontos.



A última bateria do dia reservou o duelo entre australiano Mick Fanning e o americano Kelly Slater. Porém, o dono de três mundiais levou a melhor. Fanning somou 13,93 pontos e conquistou a última vaga ao round 3.



Confira os resultados da primeira fase da etapa de Fiji:



1: Ítalo Ferreira (BRA) 11,43 x Kolohe Andino (EUA) 11,00 x Joan Duru (FRA) 3,94

2: Matt Wilkinson (AUS) 12,50 x Jeremy Flores (FRA) 7,74 x Ethan Ewing (AUS) 6,90

3: Owen Wright (AUS) 14,00 x Leonardo Fioravanti (ITA) 12,60 x Ezekiel Lau (HAV) 8,17

4: Adriano de Souza (BRA) 10,83 x Kanoa Igarashi (EUA) 7,43 x Bino Lopes (BRA) 3,30

5: Jordy Smith (AFS) 12,16 x Yago Dora (BRA) 9,43 x Jack Freestone (AUS) 5,10

6: John John Florence (HAV) 14,84 x Tevita Gukilau (FIJ) 10,17 x Josh Keer (AUS) 8,33

7: Frederico Moraes (POR) 10,44 x Jadson André (BRA) 9,33 x Joel Parkinson (AUS) 8,60

8: Gabriel Medina (BRA) 12,00 x Nat Young (EUA) 7,43 x Wiggolly Dantas (BRA) 5,63

9: Julian Wilson (AUS) 16,33 x Conner Coffin (EUA) 15,27 x Stuart Kennedy (AUS) 8,90

10: Connor O¿Leary (AUS) 11,00 x Ian Gouveia (BRA) 9,27 x Sebastian Zietz (HAV) 8,34

11: Michel Bourez (TAH) 18,70 x Miguel Pupo (BRA) 17.50 x Adrian Buchan (AUS) 12,33

12: Mick Fanning (AUS) 13,93 x Bede Durbidge (AUS) 9,13 x Kelly Slater (EUA) 5,20



