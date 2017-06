Piqué minimiza conquistas do Real e ironiza comemoração do rival

Dor de cotovelo?

Em entrevista à Movistar +, o zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, minimizou as conquistas do Real Madrid nesta temporada. Apesar do ano abaixo do esperado do time catalão, o jogador alfinetou os rivais, lembrando quando os merengues festejaram um título de Copa do Rei nas ruas da capital.

— Parece que ainda não podemos comparar tudo o que ganhamos durante estes anos com o que o Real Madrid ganhou nas duas últimas temporadas. No dia em que nos virem festejando nas ruas por ganhar uma Copa do Rei, poderão dizer que o Real Madrid está num ciclo importante. Porque nós conseguimos que eles fossem para as ruas festejar uma Copa do Rei — disse Piqué.

Se nos últimos anos o Barça esteve em destaque na Espanha, o Real também não ficou para trás. A equipe de Zinedine Zidane faturou o bicampeonato inédito da Liga dos Campeões, além do Campeonato Espanhol.

*LANCEPRESS