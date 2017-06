"Pratto é inegociável e não sai", garante presidente do São Paulo 

Mercado

O São Paulo não perderá Lucas Pratto para o resto do Brasileiro. A garantia é do presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. O clube informa que a oferta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões) prometida pelo mexicano Veracruz ainda não chegou, mas que não há nem obrigação de cobri-la no momento.

— O Pratto é inegociável. Não vai sair — disse Leco, enquanto passava pelo CT da Barra Funda para acompanhar o treinamento comandando por Rogério Ceni na tarde desta segunda-feira.

A segurança passada pelo presidente se dá por conta do contrato. Apenas a partir de janeiro de 2018, o clube é obrigado a cobrir ofertas superiores a 11 milhões de euros (R$ 40,6 milhões) que chegarem pelo centroavante. Até lá, segue valendo o vínculo até janeiro de 2021 do argentino com o clube do Morumbi.

A tranquilidade são-paulina também se explica pelo fato de nenhuma oferta ter chegado ainda. Apesar de Mauro Lopes, representante de Pratto no Brasil, ter sido informado da proposta de 20 milhões de euros do Veracruz pelo jogador, o Tricolor alega ter recebido somente uma carta sem validade informando o interesse dos mexicanos e já desconsiderou o documento.

O São Paulo pagou 6,2 milhões de euros (R$ 20,7 milhões) ao Galo em fevereiro e ficou com 50% dos direitos de Pratto, mas esse percentual pode crescer. Se o atacante cumprir uma meta de jogos por time e seleção, o clube é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros (R$ 5,54 milhões) em janeiro por mais 15% dos direitos. A medida se repete em janeiro de 2019 e 2020, dando ao Tricolor a chance de ficar com 95% dos direitos dele — os outros 5% são do supermercado BH.

Lucas Pratto acumula 17 partidas e nove gols pelo clube do Morumbi. Está tão bem cotado com a torcida, comissão técnica e diretoria, que foi escolhido por Rogério Ceni para ser o capitão da equipe.

