Grêmio enfrenta o Cruzeiro e Inter pega o Atlético-MG pelas quartas de final da Primeira Liga

Os duelos da dupla Gre-Nal na próxima fase da Primeira Liga foram sorteados nesta segunda-feira, em Belo Horizonte. O Grêmio enfrentará o Cruzeiro, e o Inter terá o Atlético-MG como adversário das quartas de final da competição.

O Grêmio enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, no dia 30 de agosto, às 19h15min. O Inter receberá o Atlético-MG no Beira-Rio, ainda em data a ser confirmada.

Nos outros confrontos, o Flamengo enfrentará o Paraná e Londrina será o adversário do Fluminense.



Os jogos acontecerão em meio a data Fifa, por isso não ocorrerá conflito de datas com o calendário da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. As semifinais da Primeira



