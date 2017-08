"Boeing do São Paulo não vai cair", garante meia Hernanes

Palavra empenhada

Hernanes é o rei das metáforas. Não à toa é chamado de Profeta. Nesta terça-feira (8), comparou o São Paulo a um avião. O momento, com o time na zona do rebaixamento, é uma turbulência, segundo o meia. São 19 pontos conquistados, e a 17ª colocação na tabela, posição que precisará ser revertida no segundo turno do Campeonato Brasileiro.



No último domingo, derrota para o Bahia em Salvador e, no voo de volta para a capital paulista, mais uma inspiração para o Profeta.



— Você tem de ter tranquilidade, lucidez. Não adianta vir com malabarismo. Estamos trabalhando. Mas é uma turbulência, quem já viajou de avião sabe. Você começa a voar e o avião começa a tremer. Foi até engraçado porque tinha uma mulher do meu lado, que ficou com medo, segurou no meu braço. E eu disse: "Calma, é só uma turbulência" — contou o camisa 15, em entrevista coletiva.

Leia mais:

Torcida do Botafogo esgota ingressos para duelo com Nacional

Real Madrid vence o Manchester United e leva Supercopa da Europa

Após ser acusado de demitir jogador por WhatsApp, Aguirre renova com o San Lorenzo por um ano

Mas, então, se o São Paulo é um avião, pode cair? Hernanes foi lembrado da frase de Muricy Ramalho. O ex-técnico assumiu o time em 2013 em situação muito semelhante e na época disse que o Tricolor não poderia ser rebaixado porque era um 'boeing" de tão grande. Boeing cai, Hernanes? Ele ri antes da resposta:



— Esse aqui, não. Esse aqui (aponta para o símbolo do clube no microfone), não! — disparou.



O bom humor ficou de lado quando ele comentou críticas ao time. O diretor executivo Vinicius Pinotti disse após o jogo de domingo que talvez falte comprometimento. Hernanes discordou.



— Não gosto de fazer essas análises. Teria de ter algum embasamento, e não tenho nenhum. Nos treinos, não percebi isso. É que, às vezes, tem de saber a importância do momento, da camisa que se veste, de cada passe, cada detalhe. Esses detalhes, que não se dá muita atenção, que te punem. Tem que acertar. Não acredito que seja falta de comprometimento. Não adianta ter ansiedade— afirmou.