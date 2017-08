Brasil terá força máxima em etapa de Teahupoo

Surfe

A sétima parada do Circuito Mundial de Surfe será na bancada de Teahupoo, no Taiti. As baterias da primeira fase para uma das competições preferidas dos surfistas foram definidas pela Liga Mundial (WSL, em inglês). Na reta final do tour, a Tempestade Brasileira estará com força total. Ao todo, nove atletas verde e amarelos desbravarão os tubos asiáticos. A janela ocorre entre 11 e 22 de agosto.

Leia mais:

Filipe Toledo vibra com conquista inédita: "Sempre sonhei em ganhar"

Em bateria paralisada por tubarões, Medina avança à semi em J-Bay

VÍDEO: Filipe Toledo leva nota 10 em onda com tubos e manobras



Campeão da última etapa, em Jeffreys Bay (África do Sul), Filipe Toledo terá pela frente o compatriota Miguel Pupo e o australiano Adrian Buchan. Já Gabriel Medina mede forças com Caio Ibelli e o australiano Stuart Kennedy.

O primeiro surfista verde e amarelo a entrar na água será o capitão da Tempestade, Adriano de Souza. O Mineirinho está na primeira bateria do dia, contra Bede Durbidge (AUS) e Nat Young (EUA), que substitui Kelly Slater, ainda se recuperando de uma fratura no pé. O veterano é o detentor de cinco títulos da etapa e esteve em sete finais.

Confira os confrontos da primeira fase:

1) Joen Parkinson (AUS) X Jeremy Flores (FRA) X Jadson André (BRA)

2) Adriano de Souza (BRA) X Bede Durbidge (AUS) X Nat Young (EUA)

3) Owen Wright (AUS) X Ítalo Ferreira (BRA) X Josh Kerr (AUS)

4) Jordy Smith (AFS) X Joan Duru (FRA) X Ethan Ewing (AUS)

5) John John Florence (HAV) X Ezekiel Lau (HAV) X Wildcard

6) Matt Wilkinson (AUS) X Wiggolly Dantas (BRA) X Wildcard

7) Filipe Toledo (BRA) X Adrian Buchan (AUS) X Miguel Pupo (BRA)

8) Julian Wilson (AUS) X Conner Coffin (EUA) X Kanoa Igarashi (EUA)

9) Gabriel Medina (BRA) X Caio Ibelli (BRA) X Stuart Kennedy (AUS)

10) Connor O'Leary (AUS) X Sebastian Zietz (AUS) X Leonardo Fioravanti (ITA)

11) Mick Fanning (AUS) X Kolohe Andino (EUA) X Jack Freestone (AUS)

12) Frederico Morais (PRT) X Michel Bourez (TAH) X Ian Gouveia (BRA)

Leia outras notícias sobre surfe

*LANCEPRESS