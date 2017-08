Del Potro bate Isner e vai à segunda fase em Montreal 

Tênis

Vice-campeão da edição 2009 do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, o argentino Juan Martín Del Potro, 31º do ranking da ATP, estreou com bela vitória diante do grandalhão norte-americano John Isner, 19º colocado.



Delpo precisou de 1h51min para fechar a partida em um duplo 7/5, tendo disparado nove aces contra 22 de Isner, que teve aproveitamento de 72% dos pontos jogados em seu primeiro serviço contra 85% do argentino.



Leia mais:

Nadal garante não pensar em ser o número 1: "Meu principal objetivo é ser feliz"

Bellucci sobe no ranking após campanha na Áustria

Stan Wawrinka não defenderá título do Aberto dos EUA por lesão



Os dois tenistas entraram determinados em não ter o saque ameaçado. Com altos índices de primeiro serviço, foram confirmando, sem serem muito ameaçados, até que Del Potro passou um sufoco no 10º game, encarou três igualdades e nenhum breakpoint, para arriscar tudo nas devoluções do game seguinte, quebrar o serviço de Isner e sacar fechando a parcial.

Foto: Minas Panagiotakis / AFP

No segundo set, Delpo teve o breakpoint já no primeiro game e a etapa tomou contornos do set anterior, com os dois tenistas sólidos no saque. A quebra veio para o argentino após muita luta no 11º game, onde Isner lutou por cinco igualdades e salvou dois breakpoints, mas foi quebrado e viu Delpo fechar tranquilo a partida.



Na segunda rodada, Del Potro aguarda pelo brasileiro Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, ou o canadense Denis Shapovalov.



*LANCEPRESS