Federer completa 36 anos e recebe homenagem da ATP

Lenda viva

Em um ano espetacular com cinco títulos em sete torneios, 31 vitórias em 33 partidas, com conquistas no Aberto da Austrália e em Wimbledon, Roger Federer, maior campeão da história com 19 Grand Slams, completa nesta terça-feira (8) 36 anos de idade.

A Associação dos Tenistas Profissionais produziu um vídeo com 36 razões para gostar do suíço, que está em Montreal e estreia apenas na quarta-feira diante do canadense Peter Polansky, 116º colocado do ranking.

São 36 dos melhores pontos da carreira do jogador: