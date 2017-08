Felipe Melo notifica Palmeiras cobrando sua reintegração

Mais uma polêmica

A novela Felipe Melo ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. Os advogados do meio-campista entregaram ao clube uma notificação extrajudicial pedindo sua reintegração ao elenco. Ele foi liberado após um atrito com Cuca, mas até o momento não encontrou um novo clube.



Conforme publicou o site Uol, o jogador alega que não está recebendo condições de trabalho semelhantes a de seus companheiros. O camisa 30 está treinando em horário alternativo e normalmente faz vídeos nas redes sociais de suas atividades sozinho na Academia de Futebol.

O Verdão ainda não se pronunciou sobre o caso, mas estuda como agir depois de receber o documento. Se reintegrá-lo, evitará um processo, mas ao mesmo tempo vai desagradar Cuca.

Felipe teve um atrito com o treinador e sua liberação veio depois de vazar um áudio em que chama o técnico de "covarde, mentiroso e mau-caráter". Foi após isso que o jogador teve uma outra rotina determinada pela diretoria. Ele e o técnico dificilmente trabalharão juntos novamente.

Desde que passou a não fazer parte dos planos, Felipe não recebeu propostas oficiais. Foi sondado, mas nada avançou até agora. Com contrato até o fim de 2019 com o Verdão, a intenção do jogador é ficar no Brasil.



