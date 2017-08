Luan sobre proposta do Spartak: "O Grêmio não me procurou"

Por ora, continua

Após a vitória sobre o Godoy Cruz, na Arena, o atacante Luan prometeu falar sobre a possível saída para o futebol russo. Nesta quinta (10), ele falou. E, por enquanto, sobre a permanência no clube.



— Tenho vontade de jogar na Europa. É a vontade de todo jogador. Mas meu pensamento está no Grêmio. Estou bastante feliz porque outro sonho meu era ser convocado e foi realizado, então quero viver este momento e aproveitar bastante — disse.

— Os caras do Grêmio não me procuraram. Disseram que estava acertado Grêmio e Spartak, mas ninguém ouviu meu lado. Não estou sabendo. Então não tenho o que falar. Quero viver este momento. Não é só minha convocação, (é também) dos meus companheiros, que me ajudam. E quero viver este momento de muita alegria para mim. Não quero falar muito sobre isso. Têm responsáveis por isso. Se ficar ou sair, vou falar no momento certo.

Apesar de declarações de dirigentes falando da existência de propostas da Sampdoria e do Spartak Moscou, Luan garantiu:

— Por enquanto, particularmente, não chegou nada para mim. O Grêmio não me procurou para falar sobre isso. Na minha cabeça não tem nada e estou totalmente focado no Grêmio.



Ainda sobre o assunto, o atacante revelou até uma "bronca" que deu no presidente Romildo Bolzan.

— Pelo fato de estar com ritmo, com time entrosado, na minha cabeça tinha que aqui teria mais chance de ter oportunidade de convocação. Mas não chegou nada. Não tenho o que falar disso. Quando chegar, vou sentar com meu representante. O presidente falou meio que se despedindo, falei para ele "pô, já quer me tirar do Grêmio, contra minha vontade? — brincou. — Mas é tranquilo. Vamos evitar falar disso porque não chegou nada ainda.



