Diogo Olivier

O Carlos Cereto, do SporTV, informou que há um jogador do Grêmio mais observado do que Luan e Geromel. Se não estiver na lista desta quinta-feira, para enfrentar Equador (na Arena) e Colômbia (em Bogotá), o volante Arthur pode ser chamado mais adiante. Entrou no "radar", expressão usada por Tite para se referir aos candidatos a convocação.

O técnico tem sempre cinco nomes para cada posição, e sobre estes o olhar é mais atento. Não raro, as opções são colocadas em um campinho, dispostas taticamente, lá nos alfarrábios da comissão técnica.

Leia mais

Odorico Roman sobre Luan: "Se sair, paciência"

Jogadores do Grêmio falam em "maturidade" para virar o placar na Arena

"Se por acaso Luan sair, já temos o plano B e o plano C na cabeça", diz Renato



Contra o Atlético-MG, Arthur acertou 105 passes - dos 106 que deu.



* ZH Esportes