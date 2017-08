Tite revela papo com Renato sobre Arthur: "Não posso fechar as portas"

Bem cotado

Principal revelação do Grêmio nesta temporada, o volante Arthur aguça a curiosidade de Tite. O técnico da Seleção, que observou a oito jogos do Grêmio no primeiro turno do Brasileirão, encantou-se com o desempenho do garoto de 20 anos e mantém as portas abertas para uma convocação no futuro.



— Está surgindo uma garotada. Eu não posso fechar as portas para o Douglas (ex-Vasco), do Richarlison (ex-Fluminense). Não dá para fechar para o Arthur (do Grêmio). Eu não posso abrir mão do Diego Souza, do Gil, de Felipe, de Diego, de Douglas Costa, Rodriguinho... Todos esses jogadores estão em altíssimo nível. Éverton Ribeiro, estou acompanhando — disse o treinador.



O desempenho do volante, inclusive, foi tema de uma conversa sua com o técnico Renato Portaluppi, do Grêmio. Em um bate-papo com jornalistas de todo o país na página da CBF no Facebook, Tite explicou o teor da conversa.



— As conversas que nós temos são reservadas, de cunho profissional. Mas posso dizer, e o Renato vai me permitir, que falamos da qualidade do Arthur. Da importância que ele tem dentro do contexto do Grêmio, o surgimento do atleta que tem muita qualidade de passe, um articulador, um construtor, um organizador. É jovem ainda, assim como outros tantos, e citei o exemplo do Douglas, Richarlison, Arana, Paulinho do Vasco, Vinícius Jr, do Flamengo. Estamos monitorando esta minha busca de informações sobre atletas que possam estar, tal qual o Gabriel Jesus, em um momento importante e serem convocados — avaliou Tite.



