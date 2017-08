Tite evita conselho a Luan sobre o Spartak: "Vá onde você for feliz"

Em alta

Envolvido em negociações para sua venda ao Spartak Moscou, o atacante Luan, do Grêmio, foi a grande novidade da lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos com Equador, na Arena, e Colômbia, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa.



O técnico Tite evitou opinar sobre uma possível transferência ao futebol russo. Com rumores sobre o interesse de ingleses, como Liverpool e Arsenal, o treinador salientou a decisão de saída do Grêmio será somente do jogador.



— Não me dou esse direito. Tenho que saber meus limites como técnico da Seleção. Não tenho que direcionar as pessoas e seus objetivos particulares. Nós poderíamos vazar uma informação e ele ser mais valorizado. Ele poderia parar, esperar a convocação, agora ele está mais valorizado. Mas, não é minha função. Minha função é ser justo. Ele está inserido no contexto de "Vá onde você for feliz" — afirmou Tite.



O treinador também falou sobre o ótimo momento que Luan vive com a camisa do Grêmio. Destacou a regularidade do atacante, que é o principal nome do ataque mais efetivo país, que é o da equipe comandada por Renato Portaluppi.



— Luan é um jogador que teve uma grande Olimpíada, uma grande regularidade de desempenho. Tem uma qualidade técnica e está na equipe que mais gols faz no Brasil. Ele é o principal jogador dessa articulação e, no meu entender, fez merecer a convocação — avaliou o treinador.



O técnico da Seleção também revela que conversou com Renato Portaluppi para entender qual é o posicionamento em que Luan rende mais. E pretende manter, na Seleção, a utilização do atacante como a figura central do trio de meias.



— Ele joga, preferencialmente, atrás do 9, como jogador de articulação. A área de ação dele, ele se movimenta em todo o último terço do campo, atrás do atacante. Essa figura, por vezes, é exercida pelo Coutinho no meu esquema. É nessa função que espero trabalhar com ele. Eu vejo ele nessa linha que é utilizado no Grêmio — completou Tite.



