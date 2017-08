Tite fala sobre ausência de Geromel na Seleção: "Escolha muito difícil"

Fora da lista

Um dos zagueiros mais regulares do futebol brasileiro, Pedro Geromel, do Grêmio, foi ausência na convocação do técnico Tite para os jogos com Equador, na Arena, e Colômbia, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa. Em seu lugar, o técnico optou por chamar Rodrigo Caio, do São Paulo.



Em um bate-papo com jornalistas de todo o país na página da CBF no Facebook, Tite admitiu que a escolha foi difícil. E justificou o chamado de Rodrigo Caio com base em seu desempenho na Olimpíada e em convocações anteriores.



— A respeito de Geromel, ele concorre com o Gil, com o Rodrigo Caio, foi muito difícil a minha escolha. O Filipe, do Porto. O David Luiz, o Jemerson. Todos atletas importantes que foram convocados estão nesta listagem desse grupo de atletas que a gente procura ter, na coerência, a justificativa. O que teve de importante na convocação do Rodrigo Caio foi uma olimpíada em que ele foi muito bem e as participações dele dentro da Seleção, quando teve, em alto nível. Mas confesso, em relação ao Geromel e e esses outros que falei, foi difícil a escolha — declarou Tite.



Além de Rodrigo Caio, Tite convocou Marquinhos, do PSG, Miranda, da Inter de Milão, e Thiago Silva, do PSG. A ausência de Geromel na lista de Tite, ao menos, tira qualquer dúvida sobre a participação do zagueiro em uma possível final da Copa do Brasil.



Se passar pelo Cruzeiro, o time de Renato Portaluppi jogaria no dia 7 de setembro — dois dias depois do jogo da Seleção Brasileira diante da Colômbia em Barranquilla.



