Luan promete falar sobre possível transferência para a Rússia nesta quinta

Vai se pronunciar

O atacante Luan fez uma boa atuação na Arena, na noite desta quarta-feira (9), contra o Godoy Cruz. Um desempenho de alto nível justamente em um período no qual o jogador está envolvido em uma negociação do clube gaúcho com o Spartak Moscou.

Nesta noite, após a vitória sobre os argentinos pela Libertadores, Luan falou ao SporTV sobre a possível saída:

— Isso eu vou decidir ainda. Meu pensamento está no Grêmio ainda. Vi o pessoal nas redes sociais pedindo para eu ficar, mas nem sabia disso. Sei da proposta (do Spartak Moscou), mas isso a gente tem que decidir. Amanhã (quinta) falo com mais calma e dou a resposta – disse.



De fato, muitos gremistas se mobilizam para tentar convencer Luan a ficar na Arena. Depois do confronto desta quarta, o atacante teve o nome gritado pelos torcedores. O mesmo se deu nas redes sociais.

*ZHESPORTES