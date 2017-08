Ingleses podem se atravessar no negócio entre Grêmio e Spartak por Luan

Cobiçado

A provável inclusão de Luan na lista de convocados de Tite para o jogo entre Brasil e Equador, dia 31, pelas Eliminatórias, poderá acrescentar um novo elemento no enredo em que se transformou a saída do atacante do Grêmio.



Liverpool e Arsenal, ambos da Inglaterra, preparam uma investida para levar o jogador, cuja transferência para o Spartak-RUS, era dada como certa na terça-feira (8).



O desfecho da negociação, portanto, volta a ser incerto. Até porque fontes ligadas ao Grêmio revelaram, nesta quarta-feira, que as tratativas com o Spartak sofreram uma "involução", determinada pela forma de pagamento. Os russos propõem um número de parcelas superior ao esperado pelo Grêmio. O tema é debatido pelo presidente Romildo Bolzan Júnior e pelo CEO, Carlos Amodeo.

Desentendimentos entre Jair Peixoto, o agente de Luan, e o empresário Gilmar Veloz, que aproximou Spartak e Grêmio, foram desmentidos pelos dois nesta quarta-feira. Conforme os rumores, Peixoto teria se sentido incomodado com a entrada de Veloz nas negociações, a pedido do Grêmio.



Peixoto informa que os dois se conhecem há muito tempo e participaram juntos da reunião com diretoria do clube russo. Veloz, inclusive, recepcionou Peixoto no aeroporto da capital russa e ambos se hospedaram no mesmo hotel em Moscou.



Veloz, em nota enviada a Pedro Ernesto, apresentador do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, disse jamais ter havido qualquer mal-entendido ou desrespeito entre ele e Jair Peixoto.



Caso seja mesmo convocado, Luan deverá se apresentar a Tite dia 23, data da partida de volta contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Âo mesmo tempo em que admite a necessidade de vender o jogador, o Grêmio gostaria de mantê-lo pelo menos até o fina deste mês.