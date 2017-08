O último ato de Luan com a camisa do Grêmio será na Arena

Diogo Olivier

Cabe, talvez, um ponto de interrogação acima. Pode ser o último ou o penúltimo ato de Luan com a camisa tricolor. As notícias dão conta de que avançaram as negociações com o Spartak, de Moscou.

Não menos do que 20 milhões de euros.O discurso de Romildo Bolzan pós-jogo no domingo, no estilo ¿o gato subiu no telhado¿, já era indicativo suficiente do interesse gremista em negociá-lo para não perdê-lo de graça, pagar dívidas, custear o clube e manter salários em dia.

O jogo contra o Godoy Cruz, nesta quarta-feira, às 19h30min, fica em segundo plano, o que é compreensível até pela vantagem gremista de 1 a 0 construída em Mendoza. Além do mais, Renato terá força máxima. Léo Moura em vez de Edilson nem chega a ser desfalque. Grêmio nas quartas da Libertadores, aposto.

Luan dará volta olímpica? Acenará ao fim do jogo com um batalhão de fotógrafos a escoltá-lo? Jogará a camiseta para a torcida e baterá no coração? Após cinco temporadas e o título da Copa do Brasil, ele deixa o Grêmio aos 24 anos na condição de unanimidade. Luan vergou a teimosia dos críticos mais teimosos, e eles chegaram a ser muitos.

O que poderia inverter este clima de melancolia por um sopro de euforia seria um improvável milagre: entra o dinheiro, mas Luan fica até dezembro. Não creio. Ninguém paga uma fortuna para não receber imediatamente.

Mas, vai saber?

O fato é que a despedida desse abridor de espaços chamado Luan pode colocar um jogo de Libertadores protocolar como o da noite desta quarta-feira, na história, já que o Grêmio está praticamente classificado.

