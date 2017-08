Cordão humano e bandeira "lá não tem Nego do Borel": torcedores pedem que Luan fique no Grêmio

#FICALUANEL

"Nãããão se vááááááááá". Assim, na clássica voz de Agnaldo Timóteo e em um clima melancólico pré-venda de Luan para o Spartak, a torcida do Grêmio pede que seu camisa 7 não embarque para a Rússia. Ainda que a oficialização do negócio não tenha acontecido, a venda encaminhada fez o torcedor invadir as redes sociais. E criatividade não faltou.

Há evento com 6 mil pessoas confirmadas para fazer um cordão humano no aeroporto Salgado Filho para que o jogador não embarque, pedido de vaquinha para a customização de bandeirão no jogo desta quarta-feira, diante do Godoy Cruz-ARG, com os dizeres "lá não tem Woods (uma festa conhecida por tocar sertanejo em Porto Alegre) nem Nego do Borel", cantor e amigo íntimo de Luan.



A torcida ainda relembrou a campanha feita em 1995, que pedia ajuda dos gremistas para que o Jardel permanecesse no clube. A ideia, na época, era levantar os 1,5 milhão de euros do passe do jogador.

E existem correntes, claro. Elas nunca faltam. A tradicional capivara que ganhou destaque nas redes sociais, agora, virou a "capivara da ficação". Ela pede para disseminar a postagem para que "Luan fique no Gremião".

Por fim e não menos criativo, há imagens que fazem referência ao filme Velozes e Furiosos, que mostra a cena de Paul Walker, que morreu em um acidente de carro, em uma "despedida" dos companheiros, indo para caminhos opostas.

E você, torcedor do Grêmio, vai aderir a alguma delas?

