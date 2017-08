Tite convoca Luan para jogos da Seleção com Equador e Colômbia 

Na lista

A grande novidade da lista de convocados do técnico Tite para os jogos da Seleção contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa é Luan. O atacante do Grêmio foi chamado para os jogos que ocorrerão, respectivamente, na Arena em 31 de agosto, e em Barranquilla, em 5 de setembro.



Veja os nomes:



Goleiros:

Alisson (Roma)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)



Zagueiros:

Rodrigo Caio (São Paulo)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)



Laterais:

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luis (Atlético de Madrid)

Marcelo (Real Madrid)



Meias:

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Willian (Chelsea)

Luan (Grêmio)

Giuliano (Zenit)



Atacantes:

Taison (Shakhtar-UCR)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Neymar (PSG-FRA)

Roberto Firmino (Liverpool)



