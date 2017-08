"Se por acaso Luan sair, já temos o plano B e o plano C na cabeça", diz Renato Portaluppi

Confiança

Após a vitória sobre o Godoy Cruz, o técnico Renato Portaluppi falou sobre o processo de escolha da equipe titular para a partida. Além de analisar a preparação, Renato também avaliou a situação de Luan no clube. Confira o que mais disse o treinador:

Leia mais

Luan promete falar sobre possível transferência para a Rússia nesta quinta

Cotação ZH: saiba quem foram os destaques do Grêmio na partida contra o Godoy Cruz

Ouça os gols do Grêmio contra o Godoy Cruz



Opção por Arthur

"Eu tenho um grupo que não tenho titular. A Fifa só deixa entrar 11 em campo. Minha opção pelo Maicon é pela liderança, é o capitão e está mais acostumado a jogos decisivos. E o Michel ao lado dele por estar muito e ter a bola aérea. Resolvi colocar apenas dois volantes em campo por isso. O Alexandre Mendes falou com o Arthur antes. Se não tivéssemos entrado em campo com apenas dois volantes, diriam que jogamos retrancados A equipe se comportou bem e soube virar. Dependendo do esquema, apena dois volantes irão jogar. Optei pelo Maicon pela liderança a a bola aérea muito forte do Michel".

O Grêmio está preparado para perder o Luan

"Essa é uma novela que vai se arrastar, é um problema da direção., Enquanto estiver aqui, ele vai jogar. Quando for vendido, vamos pensar no plano B. O mais importante é o que o grupo consegue diante dos adversários. Estamos ganhando e passando de fases. Muitos querem que o Luan vá embora, mas ele segue. Se por acaso Luan sair, já temos o plano B e o plano C na cabeça".

Preferência por Botafogo ou Nacional na Libertadores?

"O mais importante é que e o Grêmio fez sua parte. Não entendi muitos colegas de vocês falarem que já estávamos classificados. para essas pessoas. Não dá para colocar esse tipo de pensamento na cabeça do torcedor. Foi uma final de Copa do Mundo para nosso adversário. Tanto um quanto o outro será muito difícil. Agora deixa eles se mataram para ver quem vai enfrentar o Grêmio".

Pressão do Godoy Cruz

"Sabíamos que ele viriam para dentro. Mas em momento algum, e por isso minha escolha, que iriamos ser pressionados e teríamos que contra-atacar. Eles deixaram alguns espaços. Tomamos um gol, mas mostramos nossa maturidade. Não nos desesperamos. Talvez tenhamos vacilado nos primeiros minutos, mas depois tomamos conta do jogo".

Sobre Luan

"O Luan é um jogador diferenciado, tanto que os outros querem comprá-lo. Está nos ajudando bastante. Não adianta trabalhar no problema, mas na solução. O Luan é jogador do Grêmio, isso é com a direção. Estão conversando e trocando ideia".

Foco na temporada: Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores?

"Enquanto tiver chances, vamos brigar pelas três. Só que é impossível colocar a mesma equipe em todas. Hoje foi diferente, contra o Botafogo será novamente. Ou não aguentaremos. É assim que vamos levar. As outras equipe também fazem isso. É um desgaste muito grande. O mais importante é que estamos bem nas três".

Confira a galeria com as fotos da vitória do Grêmio

*ZHESPORTES