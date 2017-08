Na briga com o Spartak, Sampdoria aceitaria levar Luan só em janeiro

Fica ou vai?

A Sampdoria ainda não desistiu de contratar Luan. O clube italiano parece ter ficado para trás na negociação com o Grêmio após a entrada do Spartak, que ofereceu mais dinheiro para levar o atacante. Ainda assim, a equipe de Gênova tenta vencer a disputa com os russos com a promessa de que aceitará a permanência do atacante na Arena até dezembro.



O clube italiano, representado pelo agente Nick Arcuri, empresário que também cuida da carreira do lateral Marcelo Oliveira, fez uma proposta na casa de 18 milhões de euros (R$ 66,7 milhões) para contratar o atacante. Deste total, R$ 46,6 milhões, ou 70% do montante, ficariam com o Grêmio, que também receberia um percentual de uma futura revenda de Luan.



Leia mais

Técnico evita conselho a Luan sobre o Spartak: "Vá onde você for feliz"

Tite convoca Luan para jogos da Seleção com Equador e Colômbia

Tite fala sobre ausência de Geromel na Seleção: "Escolha muito difícil"



A proposta do Spartak, contudo, é superior. O clube russo oficializou oferta de 22 milhões de euros ao Grêmio pelo atacante, ou R$ 81,6 milhões. Assim, o clube gaúcho receberia R$ 57,1 milhões pelos 70% de seus direitos. Os 30% restantes pertencem aos investidores Jair Peixoto, Celso Rigo e a empresa K2.



Mas, neste caso, a entrega do jogador seria imediata, o que, apesar do alto lucro, caracterizaria uma perda técnica para o Grêmio na briga pelos títulos da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileirão.



— A Sampdoria aceita a permanência do Luan no Grêmio até o fim do ano — informa Arcuri.



O último contato da Sampdoria com o Grêmio ocorreu em uma conversa do diretor Antonio Romei semana passada com o presidente Romildo Bolzan. O clube italiano acena com pagamento à vista ao Grêmio, enquanto que o Spartak só aceita parcelar.



Na tarde desta quinta-feira, Luan promete uma entrevista para anunciar se aceita ou não a oferta do Spartak. Se recusar a ida ao clube russo, o atacante renovará as esperanças da Sampdoria em sua contratação.



ZHESPORTES