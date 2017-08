Flamengo espera chegada de Rueda, e auxiliar já estuda o Botafogo

Cara nova

O Flamengo acertou os últimos detalhes da negociação com o técnico colombiano Reinaldo Rueda. As partes já estavam apalavradas há dias, mas, enfim, resolveram pendências que ainda travavam a negociação. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Globoesporte.com. Agora, o clube carioca aguarda a chegada do treinador de 60 anos para, enfim, sacramentar o acordo em papel. O novo comandante deve assinar até o fim de 2018.

Cautelosa como de praxe, a diretoria rubro-negra evita falar sobre a negociação e só vai se pronunciar quando o acordo foi oficializado.

O auxiliar técnico de Rueda, Bernardo Redín - ex-jogador da seleção da Colômbia - já estuda o Botafogo, adversário da quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil.

– Gravei a partida e vou assistir hoje (nesta sexta-feira) à noite – disse Redín ao Correio Braziliente.

O flerte do Flamengo com Rueda surgiu após muitos pedidos da torcida nas redes sociais. Ainda quando Zé Ricardo dirigia o time, os rubro-negros lançaram a campanha #RuedanoFlamengo.

No Flamengo, Rueda terá dois compatriotas à sua disposição: o volante Cuéllar e o seu ex-comandado Orlando Berrío, com quem conquistou a Libertadores do ano passado pelo Atlético Nacional.

Reinaldo Rueda estava sem clube desde o dia 21 de junho. No fim do ano passado, o técnico chegou a ser procurado pelo Corinthians, mas não aceitou vir para o Brasil.

A primeira opção do Flamengo para substituir Zé Ricardo era contratar Roger Machado. Mas o ex-treinador do Atlético-MG recusou a proposta rubro-negra, pois só pensa em voltar a trabalhar no Brasil em 2018.

