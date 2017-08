Goleador da Série C, André Luis elogia Hélio Vieira, novo técnico do Ypiranga: "Inteligente taticamente"

Entrevero

Com os dois gols marcados contra o Macaé, na vitória do Ypiranga por 2 a 0, o centroavante André Luís isolou-se ainda mais na artilharia da Série C. O artilheiro já soma oito bolas nas redes dos adversários. Destas, quatro foram de cabeça, três de pé direito e um de pé esquerdo. O goleador atendeu a reportagem de Zero Hora.

Quais foram as primeira impressões do novo técnico, Hélio Vieira? Já o conhecias?

Ainda não conhecia, mas já na chegada ele deixou claro quem é: um cara bem simples, que gosta de um futebol bem jogado. Mostrou que é muito inteligente taticamente.

O que faltou para o Guilherme Macuglia dar sequência ao trabalho?

Ele sofria muita pressão externa. Acho que isso pesou.

O que significou para o Ypiranga a vitória de sábado? Muda o objetivo do time?

Nosso objetivo é buscar a classificação. Nem passa pela nossa cabeça rebaixamento ou coisa assim. Primeiro temos que ficar entre os quatro e depois tentar a vaga na Série B no mata-mata.

Notas alguma diferença no comportamento dos adversários em cima de ti?

Percebi, sim. A gente ouve o pessoal falando em fazer uma marcação mais pesada, ficar atento. Mas isso é bom para nós, nos ajuda a evoluir, a se adaptar.

Como faz para se adaptar?

Procuro flutuar mais pelos espaços. Não sou muito de ficar no conflito com o zagueiro, mas se precisar vamos. Até porque tenho boa impulsão, ajuda para cabecear com meu 1m84cm.