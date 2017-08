Neymar exalta vitória e vibra com primeiro gol marcado pelo PSG

Chegou chegando

A grande atuação de Neymar impressionou a torcida do PSG. Após o fim da partida diante do Guingamp, o camisa 10 comemorou o primeiro tento assinalado pelo time francês e declarou que está se sentido em casa no novo clube. O atacante comentou a boa movimentação no decorrer do duelo e declarou que a equipe vai se entrosar o mais rápido possível.

— Muito feliz pelo primeiro jogo, primeiro gol, primeira vitória. Eu me senti muito bem dentro de campo, muito contente. A posição é praticamente a mesma, claro que busquei mais a bola, mais movimentação por dentro, que nosso treinador gosta, mas me senti muito cômodo. Claro que em entrosamento, falta um pouco ainda, a gente se conhecer melhor, isso é com o tempo, com os jogos. Já me sinto em casa, bem à vontade — afirmou o atacante.

O craque brasileiro custou 222 milhões de euros aos cofres do PSG nesta janela de transferência. O clube parisiense tem seis pontos na competição e está na segunda colocação do campeonato francês, ao lado do líder Lyon. O rival está na frente do PSG no critério de saldos de gols. O Monaco é o terceiro colocado, na quarta posição aparece o Olympique de Marselha e o Saint-Étienne estaciona em quinto lugar, ambos com seis pontos.

*LANCEPRESS