Real Madrid vence Barcelona no Camp Nou e fica perto de vencer Supercopa da Espanha

Futebol internacional

O Real Madrid foi um visitante amargo para o Barcelona e venceu o jogo de ida da Supercopa da Espanha por 3 a 1, neste domingo, dentro de um Campo Nou lotado e contra um time que sentiu a falta de Neymar.

Gerard Piqué abriu o placar do jogo ao marcar contra, aos 4 minutos do segundo tempo, mas Lionel Messi empatou de pênalti, aos 32. O português Cristiano Ronaldo saiu do banco e fez o segundo dos merengues, aos 35, e Asensio fechou a conta no fim do jogo, aos 45.

O Real pode até perder por 2 a 0 na partida de volta, quarta-feira, em pleno Santiago Bernabéu. Mas o time da capital espanhola não vai contar com CR7, que foi expulso após receber um amarelo por tirar a camisa ao comemorar o gol e outro por simulação.

Leia mais:

Neymar marca e dá assistência em estreia, e PSG vence Guingamp

Novo livro destaca a revolução de Guardiola no Bayern de Munique

Efeito Neymar: Real Madrid aumenta multa rescisória dos jogadores



Depois de um primeiro tempo morno, o gol só saiu na segunda etapa. Após jogada do brasileiro Marcelo pelo lado esquerdo do campo, o lateral foi até o fundo e cruzou rasteiro. O zagueiro Gerard Piqué deu carrinho para evitar o passe e balançou as próprias redes, aos 4 minutos.

O Real melhorou no jogo e aos 9 quase conseguiu o segundo gol. Depois de outra jogada pela esquerda, Carvajal recebeu cruzamento e bateu firme. O gol só não saiu porque Jordi Alba apareceu para salvar a pátria com um carrinho, em cima da linha.

A partida virou outra depois do intervalo. O Barcelona também assustou o gol de Keylor Navas, que fez bela defesa na cabeçada de Luis Suárez, após cobrança de escanteio.

Dinamite CR7