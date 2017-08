No PSG, Lucas Moura comemora sete anos de sua estreia pelo São Paulo 

Mais experiente

Há sete anos, o meia-atacante Lucas Moura fazia sua estreia pela equipe profissional do São Paulo. Cria da base em Cotia, o jogador foi promovido durante o Campeonato Brasileiro de 2010, após conquistar a Copa São Paulo daquele ano diante do Santos na grande final. Hoje no PSG de Neymar, Daniel Alves e companhia, o brasileiro comemorou a marca.



— São sete anos de carreira com muita alegria, felicidade e orgulho. Por tudo que já passei, conquistei e cada sonho realizado. É uma alegria enorme completar essa data, por tudo que pude proporcionar para a minha família e amigos. Isso não tem preço — disse Lucas.

No dia 8 de agosto de 2010, Lucas Moura entrou no segundo tempo da partida entre Atlético-PR e São Paulo, na Arena da Baixada. Em campo durante os minutos finais da partida, o então camisa 37 fez boas jogadas no empate sem gols entre as equipes.



— Agradeço a Deus por tudo e estarei sempre pedindo força e proteção para dar continuidade na minha história. É um sonho de criança que se realiza e tenho muito pela frente ainda. Espero continuar escrevendo mais capítulos desta história e poder ser exemplo para muita gente — completou o jogador.



Após a estreia, Lucas logo se transformou em uma peça fundamental ao time do Tricolor. Antes de deixar o clube para ir ao PSG, vendido por cerca de R$ 108 milhões na época, o camisa 7 conquistou a Copa Sul-Americana de 2012. Ao todo, foram 128 jogos pelo São Paulo, 33 gols e 25 assistências. Lucas é, até hoje, a maior venda da história do Tricolor.



