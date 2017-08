Tarumã recebe no domingo a 5ª etapa do Gaúcho de Velocidade

Automobilismo

Será um dia de velocidade, adrenalina e promoção no Autódromo de Tarumã no Dia dos Pais.

No domingo (13), o pai que estiver acompanhado de seu filho terá isenção no ingresso e acesso sem custos às churrasqueiras para acompanhar a 5ª etapa do Campeonato Gaúcho de Velocidade.

As disputas dentro do tradicional circuito de Viamão envolvem as categorias Marcas e Pilotos 1.4 e 1.6 Super, Copa Fusca e Copa Classic. A liderança da classe Novatos de Marcas e Pilotos 1.4 é de Lorenzo Fossá (Corsa #12), com 161 pontos, seguido por Eduardo Buneder (Celta #44), com 126. Na classe A, Ricardo Boessio (Corsa #10) assumiu a ponta com 120 pontos, pressionado por Fabiano Cardoso (Celta #11), 119 pontos, e Choka Sirtuli (Corsa #8), 104.

Na Copa Fusca, Daniel Oliveira (#42) está no topo da classificação, com 131 pontos, enquanto a dupla Moacir e Daniel Fighera (#8) somam 113 pontos. Na classe B, Paulo Téo (#7), com 171 pontos, leva vantagem sobre Paulo Fontes (#14), que tem 154.

Na Copa Classic, Leonardo Flores (Fusca #55) disparou na liderança, com 200 pontos - o segundo colocado, Vineton Zambom (Gol #27 ), soma 68. Na classe B, a disputa está equilibrada, com empate na liderança: Cleiton Krause (Uno #39) e a dupla Nereu e Tiago Rebecchi (Gol #36) somam 160 pontos.

A programação do fim de semana começa hoje, com a realização dos primeiros treinos livres. Amanhã, os treinos classificatórios começam às 8h30min. No domingo, a movimentação nos boxes têm início às 8h, enquanto as finais estão programadas para ocorrer entre as 11h30min e as 17h30min.

A PROGRAMAÇÃO

Domingo (13)

9h15min - Classificação

11h30min - Copa Fusca/Classic/Marcas Super 1.6 (largada 1ª prova)

13h45min - Marcas 1.4 (largada 1ª prova)

14h45min - Copa Fusca/Classic/Marcas Super 1.6 (largada 2ª prova)

15h45min - Marcas 1.4 (largada 2ª prova)



O ingresso custa R$ 20 (gratuito para pais acompanhados do filho)

