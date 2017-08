Torre Eiffel é iluminada com as cores do PSG para dar boas-vindas a Neymar

Com moral

Se você ainda duvida do quanto Neymar está com moral na França, agora mudará de opinião. Na noite deste sábado, a Torre Eiffel se pintou com as cores do Paris Saint-Germain para dar as boas-vindas ao astro brasileiro.



— A Torre Eiffel serve regularmente para celebrar eventos esportivos. Com esse espírito, o monumento foi objeto de iluminação especial na Eurocopa 2016 e no Mundial de rugby — informou a prefeitura em comunicado.



Neymar não pôde jogar neste dia 5, quando o PSG estreou com vitória no Campeonato Francês. A equipe de Unai Emery bateu o caçula Amiens por 2 a 0, no Estádio Parc des Princes. Antes da partida, o novo camisa 10 vestiu o uniforme, foi a campo e saiu após muita festa e vibração por conta de sua chegada.

Neymar deve estrear no Paris Saint-Germain na próxima rodada da Ligue 1. O PSG encara o Guingamp, fora de casa, dia 13, às 16h (de Brasília).